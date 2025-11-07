Inscription
Roman jeunesse

Gâteau et chaos

Jeff Kinney, Natalie Zimmermann

ActuaLitté
C'est l'anniversaire de Greg ! Et vous êtes tous invités... au chaos ! Pour le 20 ? tome de la série phénomène Journal d'un dégonflé de Jeff Kinney, Greg Heffley décide d'organiser LA fête ultime... pour son propre anniversaire ! Sauf que rien ne se passe comme prévu : Greg ne contrôle plus la liste des invités, la déco tombe à plat et les surprises tournent au désastre. Résultat : une fête inoubliable... mais pas vraiment celle dont Greg rêvait ! Entre gâteaux ratés, catastrophes familiales et l'humour irrésistible, ce nouvel épisode promet un anniversaire aussi délirant que désastreux. Idéal pour les lecteurs de 8 à 12 ans !

Par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Jeff Kinney, Natalie Zimmermann

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Retrouver tous les articles sur Gâteau et chaos par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann

Commenter ce livre

 

Gâteau et chaos

Jeff Kinney trad. Natalie Zimmermann

Paru le 07/11/2025

224 pages

Seuil jeunesse

12,90 €

ActuaLitté
9791023521429
