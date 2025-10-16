Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La Billebaude

Henri Vincenot, Eric Poindron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peu après la Première Guerre mondiale, le jeune Henri, orphelin de père, est envoyé chez ses grands-parents maternels dans un petit village de Bourgogne. A 8 ans, il est initié à la chasse à l'a ? ût par le Tremblot, son truculent grand-père. Le "Vieux" lui enseigne les secrets dela forêt, l'identi ? cation des traces animales et l'art de les suivre. Avec Nannette, sa grand-mère guérisseuse, il apprend commentsoigner avec la nature. Tous deux lui transmettent l'amour du terroir, de son parler vrai, de la vie rude et simple, celle d'avant l'invasion du "progrès" , et des tracteurs au pétrole. Tru ? é d'humour et de réjouissantes formules du patois bourguignon, La Billebaude - la traque du gibier au gré du hasard - célèbre avec entrain la vie rurale, les fêtes, les veillées, la gastronomie et, bien sûr, la chasse d'antan avec ses rites conviviaux. Il porte haut la sagesse paysanne d'un temps où l'on attelait encore les chevaux pour labourer sans abîmer la terre. Roman-témoignage sur une époque révolue, La Billebaude révèle aussi avec délicatesse l'éveil à la sensualité d'un garçon doux et rêveur...

Par Henri Vincenot, Eric Poindron
Chez Le Passeur Editeur

|

Auteur

Henri Vincenot, Eric Poindron

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Billebaude par Henri Vincenot, Eric Poindron

Commenter ce livre

 

La Billebaude

Henri Vincenot, Eric Poindron

Paru le 16/10/2025

384 pages

Le Passeur Editeur

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385210700
9782385210700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.