Peu après la Première Guerre mondiale, le jeune Henri, orphelin de père, est envoyé chez ses grands-parents maternels dans un petit village de Bourgogne. A 8 ans, il est initié à la chasse à l'a ? ût par le Tremblot, son truculent grand-père. Le "Vieux" lui enseigne les secrets dela forêt, l'identi ? cation des traces animales et l'art de les suivre. Avec Nannette, sa grand-mère guérisseuse, il apprend commentsoigner avec la nature. Tous deux lui transmettent l'amour du terroir, de son parler vrai, de la vie rude et simple, celle d'avant l'invasion du "progrès" , et des tracteurs au pétrole. Tru ? é d'humour et de réjouissantes formules du patois bourguignon, La Billebaude - la traque du gibier au gré du hasard - célèbre avec entrain la vie rurale, les fêtes, les veillées, la gastronomie et, bien sûr, la chasse d'antan avec ses rites conviviaux. Il porte haut la sagesse paysanne d'un temps où l'on attelait encore les chevaux pour labourer sans abîmer la terre. Roman-témoignage sur une époque révolue, La Billebaude révèle aussi avec délicatesse l'éveil à la sensualité d'un garçon doux et rêveur...