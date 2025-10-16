Championnat du monde de F1

Vivez 75 ans de Formule 1 ! L'année 2025 est celle du 75e anniversaire de la Formule 1, le summum de la course automobile. C'est en 1950, en Europe, qu'elle s'est structurée en tant que catégorie reine du sport automobile, mais les racines des Grands Prix remontent aux premiers jours de l'automobile. Ce livre vous emmène dans un fantastique voyage à travers plus de sept décennies en célébrant l'histoire complète de la discipline, de 1950 à nos jours, du retour des seigneurs de l'avant-guerre, comme Alfa Romeo et Mercedes, aux concurrents de pointe comme Red Bull et McLaren, en passant par l'arrivée de nouveaux spécialistes tels Ferrari et Lotus. A chaque décennie, vous retrouverez : - les pilotes de légende : Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Max Verstappen ; - les événements mémorables ; - la vie en coulisses ; - les voitures emblématiques ; - les portraits de tous les champions du monde. Ecrit par les excellents journalistes de la F1 que sont Stuart Codling et James Roberts et illustré par les photos choisies et légendées par le photographe James Mann, cet ouvrage offre un aperçu alléchant et magnifiquement conçu du plus grand sport automobile au monde.