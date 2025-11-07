Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Courbet

Pierre-Joseph Proudhon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Courbet est un véritable artiste, de génie, de moeurs, de tempérament, et, comme tel, il a ses prétentions. ses préjugés, ses erreurs. Doué d'une vigoureuse et compréhensive intelligence, il a de l'esprit autant qu'homme du monde ; malgré cela il n'est que peintre ; on peut le définir : Courbet est grande intelligence dont toutes les facultés sont concentrées en une seule". Le polémiste et penseur anarchiste, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), réfléchit sur l'oeuvre de l'inventeur du réalisme en peinture : Gustave Courbet (1819-1877).

Par Pierre-Joseph Proudhon
Chez Casimiro

|

Auteur

Pierre-Joseph Proudhon

Editeur

Casimiro

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Courbet par Pierre-Joseph Proudhon

Commenter ce livre

 

Courbet

Pierre-Joseph Proudhon

Paru le 07/11/2025

112 pages

Casimiro

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788419524492
9788419524492
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.