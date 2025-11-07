"Courbet est un véritable artiste, de génie, de moeurs, de tempérament, et, comme tel, il a ses prétentions. ses préjugés, ses erreurs. Doué d'une vigoureuse et compréhensive intelligence, il a de l'esprit autant qu'homme du monde ; malgré cela il n'est que peintre ; on peut le définir : Courbet est grande intelligence dont toutes les facultés sont concentrées en une seule". Le polémiste et penseur anarchiste, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), réfléchit sur l'oeuvre de l'inventeur du réalisme en peinture : Gustave Courbet (1819-1877).