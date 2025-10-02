Inscription
Timoté fête la Saint-Nicolas

Emmanuelle Massonaud, Mélanie Combes

ActuaLitté
Timoté fête la Saint Nicolas ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. A cette occasion, Timoté va rendre visite à ses cousins et assiste à la grande parade. Que de monde ! Dans la rue, Timoté émerveillé récolte des friandises, donne des carottes à l'âne de Saint-Nicolas et découvre, un peu effrayé, le Père Fouettard. Quelle journée magique ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre ! A partir de 2 ans

Par Emmanuelle Massonaud, Mélanie Combes
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Emmanuelle Massonaud, Mélanie Combes

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres personnages

Timoté fête la Saint-Nicolas

Emmanuelle Massonaud, Mélanie Combes

Paru le 02/10/2025

24 pages

Editions Gründ

5,70 €

9782324034268
