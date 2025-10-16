Parcourez les confins de l'univers avec de superbes cartes et un guide expert. La forme de l'univers nous est inconnue et ses dimensions sont inimaginables. Pourtant, il ne nous a jamais semblé plus accessible qu'avec cet atlas richement illustré. L'historien de l'espace Roger D. Launius commence son exploration aux confins du cosmos avant de se rapprocher progressivement du système solaire, révélant les splendeurs que l'humanité a découvertes dans le ciel de notre planète. Des diagrammes, des cartes historiques et scientifiques détaillées, des images récentes de la NASA et en particulier des télescopes spatiaux, complétées de magnifiques illustrations donnent à voir toute la beauté de la luminosité des étoiles, des explosions de supernovas, des aventures des missions Apollo, de la ceinture d'astéroïdes, de l'expansion de l'univers et bien d'autres merveilles encore. Découvrez dans cet Atlas de l'espace : - un large éventail de domaines, de la conception de l'univers à la navigation interstellaire ; - de nombreuses questions cosmologiques, du mystère de la matière noire et de l'énergie sombre à la recherche de la vie extraterrestre, les collisions de trous noirs ou les colonies potentielles sur Mars ; - des centaines de photographies spectaculaires, illustrations, schémas et cartes. Un ouvrage de référence facile à consulter par les passionnés d'astronomie de tous âges.