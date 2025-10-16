Inscription
Les légendes de la Formule 1

Tony Dodgins, Christian Horner

Les portraits des 32 plus grands pilotes de F1 de tous les temps. Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ou encore Max Verstappen, autant de noms légendaires qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, du début de ce championnat en 1950 à notre époque contemporaine. Vous retrouverez dans ce livre : - le portrait de 32 pilotes de légende, illustré de 289 images emblématiques ; - les faits marquants de leur carrière ; - les disparitions tragiques de certaines icônes ; - les multiples évolutions d'un sport mythique. Tous ces sportifs de haut niveau ont laissé un héritage durable.

Par Tony Dodgins, Christian Horner
Chez Sophia éditions

Auteur

Tony Dodgins, Christian Horner

Editeur

Sophia éditions

Genre

Formule 1

Les légendes de la Formule 1

Tony Dodgins

Paru le 16/10/2025

240 pages

Sophia éditions

39,00 €

9782385141028
