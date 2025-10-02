Devenir rentier immobilier en partant de rien

Gagne une fois, gagne toujours ! "En 2015, j'ai seulement 24 ans lorsque je réponds à une question existentielle généralement réservée à la crise de la quarantaine : suis-je heureux ? Est-ce cette vie-là que je veux ? N'existe-t-il pas un moyen de vivre différemment ? Je décide alors de devenir rentier... " Peut-on devenir rentier en partant de zéro ? En moins de deux ans d'investissements, avec 2 200 euros par mois et sans héritage, Christopher Wangen a remplacé son salaire par son activité immobilière. Il a développé les compétences lui permettant d'acheter des biens à crédit, d'en vivre à l'âge de 25 ans et de parcourir une cinquantaine de pays dans le monde ! Considéré aujourd'hui comme le premier formateur de France en investissement immobilier, il est suivi quotidiennement sur les réseaux sociaux par près de 575 000 personnes. A travers son parcours hors du commun, Christopher dévoile ici toutes les ficelles pour adopter les meilleures techniques d'investissement immobilier et devenir rentier. Dans cette nouvelle édition à jour des dernières évolutions du marché immobilier, vous y découvrirez comment repérer les bonnes affaires, rentabiliser votre patrimoine, sécuriser vos crédits, maîtriser les aspects juridiques, optimiser vos impôts, mieux gérer votre temps et intégrer l'IA à votre quotidien pour booster votre efficacité.