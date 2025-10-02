Inscription
Devenir rentier immobilier en partant de rien

Christopher Wangen

Gagne une fois, gagne toujours ! "En 2015, j'ai seulement 24 ans lorsque je réponds à une question existentielle généralement réservée à la crise de la quarantaine : suis-je heureux ? Est-ce cette vie-là que je veux ? N'existe-t-il pas un moyen de vivre différemment ? Je décide alors de devenir rentier... " Peut-on devenir rentier en partant de zéro ? En moins de deux ans d'investissements, avec 2 200 euros par mois et sans héritage, Christopher Wangen a remplacé son salaire par son activité immobilière. Il a développé les compétences lui permettant d'acheter des biens à crédit, d'en vivre à l'âge de 25 ans et de parcourir une cinquantaine de pays dans le monde ! Considéré aujourd'hui comme le premier formateur de France en investissement immobilier, il est suivi quotidiennement sur les réseaux sociaux par près de 575 000 personnes. A travers son parcours hors du commun, Christopher dévoile ici toutes les ficelles pour adopter les meilleures techniques d'investissement immobilier et devenir rentier. Dans cette nouvelle édition à jour des dernières évolutions du marché immobilier, vous y découvrirez comment repérer les bonnes affaires, rentabiliser votre patrimoine, sécuriser vos crédits, maîtriser les aspects juridiques, optimiser vos impôts, mieux gérer votre temps et intégrer l'IA à votre quotidien pour booster votre efficacité.

Par Christopher Wangen
Chez Vuibert

Auteur

Christopher Wangen

Editeur

Vuibert

Genre

Carrière et réussite

Devenir rentier immobilier en partant de rien

Christopher Wangen

Paru le 02/10/2025

320 pages

Vuibert

21,00 €

9782311627466
