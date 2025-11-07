Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La simplicité volontaire

Serge Mongeau, Serge Mongeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Véritable classique de l'écologie, La simplicité volontaire est une réflexion profonde sur notre rapport à la consommation et sur notre pouvoir d'organiser notre vie autrement. Serge Mongeau remet en question la société de consommation dans toutes ses dimensions, cette "cage dorée" qui s'avère une source de multiples aliénations : les individus existent par ce qu'ils possèdent et non plus par ce qu'ils sont, pendant que la frénésie consommatrice continue à menacer notre environnement. Privilégiant l'être sur l'avoir, l'auteur prône une philosophie de vie recentrée sur les besoins essentiels, les plaisirs simples, l'engagement dans sa communauté - des comportements à la base de l'épanouissement personnel et collectif. Vingt-cinq ans après avoir propulsé le concept dans l'espace public et près de 40 000 exemplaires plus tard, La simplicité volontaire n'a rien perdu de sa pertinence ; même que la démarche s'impose plus que jamais. Une occasion unique de (re)découvrir une pensée d'une grande sagesse. Pour ma part, il y a longtemps que j'ai découvert que "le système" - la société de consommation dans laquelle je vis - nous enferme, individuellement et collectivement, dans une cage qui nous laisse de moins en moins de choix véritables et de vraie liberté. Que les barreaux de la cage soient dorés ne change rien à la réalité profonde de l'aliénation de ses prisonniers. - Extrait

Par Serge Mongeau, Serge Mongeau
Chez Editions Ecosociété

|

Auteur

Serge Mongeau, Serge Mongeau

Editeur

Editions Ecosociété

Genre

Altermondialisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La simplicité volontaire par Serge Mongeau, Serge Mongeau

Commenter ce livre

 

La simplicité volontaire

Serge Mongeau, Serge Mongeau

Paru le 07/11/2025

222 pages

Editions Ecosociété

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897198961
9782897198961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.