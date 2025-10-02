Inscription
#Essais

251 fiches, schémas et vidéos pour devenir attaché territorial, attaché principal

Olivier Bellégo, Morgan Chasset

ActuaLitté
Toutes les connaissances à maîtriser pour devenir Attaché territorial Vous préparez le concours d'attaché territorial ? Vous passez un entretien ou êtes déjà contractuel et souhaitez mieux comprendre les spécificités de votre environnement professionnel ? Conçu par un expert de la fonction publique territoriale, cet ouvrage est votre allié indispensable. Clair, complet et pratique, il vous accompagne pas à pas pour maîtriser les connaissances essentielles à la réussite de votre concours et à votre intégration dans la fonction publique. Organisé en 9 grandes parties, il permet la maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur cadre institutionnel et de leurs enjeux, ainsi que l'acquisition des connaissances spécialisées nécessaires à l'exercice des missions d'un attaché territorial ou d'un attaché principal. - 118 fiches pour retenir l'essentiel - 118 schémas de synthèse pour comprendre d'un coup d'oeil les mécanismes clés - 15 vidéos inédites pour approfondir avec la chaîne YouTube Fonctionnaire territorial

Par Olivier Bellégo, Morgan Chasset
Chez Vuibert

|

Auteur

Olivier Bellégo, Morgan Chasset

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

251 fiches, schémas et vidéos pour devenir attaché territorial, attaché principal

Olivier Bellégo, Morgan Chasset

Paru le 02/10/2025

288 pages

Vuibert

21,90 €

ActuaLitté
