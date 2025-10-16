Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Treks dans les Alpes

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 randonnées en France, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovénie et au Liechtenstein Les Alpes sont propices aux itinéraires transfrontaliers, aux parcours longue distance ou aux randonnées à la journée. A travers le récit de 50 treks par des auteurs les ayant effectués, partez sur les sentiers et choisissez l'itinéraire qui conviendra à vos prochaines vacances ! La Haute Route n° 1 de la Vallée d'Aoste, le Juliana Trail en Slovénie, la Via Alpina en Suisse, le col du Saint-Bernard entre la Suisse et l'Italie, le Maximiliansweg à travers les Alpes bavaroises... Autant de promesses d'aventures, pour les randonneurs de tout niveau. Chacun des 50 récits est complété par une carte, les infos techniques, les indispensables à emporter, les meilleurs points de départ, les périodes idéales pour partir, le niveau de difficulté. Un livre d'inspiration qui se veut aussi pratique ! Et pour chaque trek décrit, 3 aventures dans la région sont proposées, soit au total 150 idées pour découvrir les Alpes côté nature. Au final, un livre de 320 pages, relié, tout en couleurs, illustré de nombreuses photos, pour choisir sa prochaine randonnée dans les Alpes, trouver des idées ou simplement rêver.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Montagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Treks dans les Alpes par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Treks dans les Alpes

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 16/10/2025

328 pages

Lonely Planet

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927951
9782384927951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.