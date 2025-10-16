Treks dans les Alpes

50 randonnées en France, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovénie et au Liechtenstein Les Alpes sont propices aux itinéraires transfrontaliers, aux parcours longue distance ou aux randonnées à la journée. A travers le récit de 50 treks par des auteurs les ayant effectués, partez sur les sentiers et choisissez l'itinéraire qui conviendra à vos prochaines vacances ! La Haute Route n° 1 de la Vallée d'Aoste, le Juliana Trail en Slovénie, la Via Alpina en Suisse, le col du Saint-Bernard entre la Suisse et l'Italie, le Maximiliansweg à travers les Alpes bavaroises... Autant de promesses d'aventures, pour les randonneurs de tout niveau. Chacun des 50 récits est complété par une carte, les infos techniques, les indispensables à emporter, les meilleurs points de départ, les périodes idéales pour partir, le niveau de difficulté. Un livre d'inspiration qui se veut aussi pratique ! Et pour chaque trek décrit, 3 aventures dans la région sont proposées, soit au total 150 idées pour découvrir les Alpes côté nature. Au final, un livre de 320 pages, relié, tout en couleurs, illustré de nombreuses photos, pour choisir sa prochaine randonnée dans les Alpes, trouver des idées ou simplement rêver.