#Bande dessinée

Tongues

Anders Nilsen

IIl est dit qu'un jour les dieux enchaînèrent l'un des leurs sur le mont Caucase, pour le punir d'avoir amené le feu aux humains... Des millénaires plus tard, le supplicié subit toujours la même punition – et, inexorablement, l'aigle, avec lequel il entretient désormais une étrange relation, vient se repaître de son foie. Mais dorénavant, c'est la vengeance qui l'habite.
En Afrique de l'Est, la jeune Astrid est enlevée par d'étranges entités qui lui confient la mission de retrouver et tuer le mystérieux Omega.
Au même moment, quelque part en Asie centrale, un Américain en fuite accompagné de sa peluche semble errer sans but dans le désert et se retrouve confronté à des mercenaires imprévisibles.
Mélangeant science-fiction, mythologie et géopolitique, Tongues peut être considéré comme le magnum opus d'Anders Nilsen, un récit d'une ampleur rare et d'une ambition folle. Sur le plan graphique, l'auteur américain s'est surpassé et sa narration, au sein de laquelle s'entremêlent personnages, lieux et époques, est portée par un dessin à la fois maîtrisé et explosif, produisant des pages d'une beauté folle et subjuguante.
Tongues fait partie de ces oeuvres qui parviennent à conjuguer récit d'aventure et vision d'auteur, un livre qui transporte et exalte tout en questionnant la nature humaine.
Le second volume de Tongues paraîtra en 2027, et lèvera le voile sur les nombreux mystères mis en place dans ce premier volume.
Anders Nilsen est un auteur américain multi-primé à qui l'on doit, entre autres bandes dessinées, Des chiens, de l'eau (Actes Sud BD), Big Questions (L'Association), Fin (Atrabile) et La Colère de Poséïdon (Atrabile).

"Fucking amazing"
Charles Burns

Par Anders Nilsen
Chez Atrabile Editions

|

Auteur

Anders Nilsen

Editeur

Atrabile Editions

Genre

Indépendants

Tongues

Anders Nilsen

Paru le 21/11/2025

370 pages

Atrabile Editions

38,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782889231577
