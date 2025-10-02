Inscription
#Essais

Je réussis à entrer en IFSI avec Parcoursup

Marion Gauthier, Sébastien Drevet, Mandi Gueguen

ActuaLitté
L'essentiel pour optimiser vos chances d'entrer en IFSI et devenir infirmier avec la procédure Parcoursup ! Un livre complet pour : - tout savoir sur les études d'infirmière, d'infirmier et sur la profession, avec : - le contenu de la formation, les évaluations, - la description des missions, des lieux d'exercice, de la carrière, - les 10 qualités de l'infirmier, - des témoignages de profesionnels, - un quiz sur le métier et les études ; - réussir son dossier Parcoursup et valoriser sa candidature pas à pas, grâce à : - un calendrier et les étapes-clés : inscriptions, voeux, dossier, - des conseils et stratégies pour élaborer son projet professionnel, - des outils et exemples pour rédiger ses projets de formation motivés, CV et lettres de motivation ; - se remettre à niveau, avec : - 35 fiches de cours portant sur les connaissances indispensables en culture sanitaire et sociale (à jour des dernières recommandations sur le sujet), les aptitudes mathématiques et logico-déductives, la biologie et l'anglais, mais aussi les compétences à acquérir en communication écrite et orale, - 70 tests, exercices et QCM corrigés pour s'auto-évaluer. + OFFERT en ligne : - un guide d'accompagnement Parcoursup personnalisable ; - des QCM et exercices supplémentaires en maths, français et anglais ; - 50 flashcards interactives.

Par Marion Gauthier, Sébastien Drevet, Mandi Gueguen
Chez Vuibert

|

Auteur

Marion Gauthier, Sébastien Drevet, Mandi Gueguen

Editeur

Vuibert

Genre

Soins infirmiers

Je réussis à entrer en IFSI avec Parcoursup

Marion Gauthier, Sébastien Drevet, Mandi Gueguen

Paru le 02/10/2025

272 pages

Vuibert

16,90 €

ActuaLitté
9782311221381
