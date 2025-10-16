Entre ciel et mer, le Mont-Saint-Michel se dresse comme un prodige de pierre et de foi, suspendu entre l'histoire et l'éternité. Né d'une vision céleste au VIIIe siècle, ce rocher battu par les marées est devenu au fil temps un haut lieu spirituel, un chef-d'oeuvre d'architecture médiévale et un symbole de la ferveur chrétienne. Le Mont-Saint-Michel raconte une histoire, celle d'une épopée singulière, de la fondation de son sanctuaire par l'évêque Aubert aux travaux titanesques des moines bâtisseurs, en passant par les pèlerinages, les sièges militaires, et son étonnante reconversion en prison d'Etat. A travers une enquête documentée et vivante, Histoires du Mont-Saint-Michel éclaire les grandes étapes de cette histoire plurielle : le rôle des ducs de Normandie, les légendes populaires, l'évolution du site au gré des siècles, et sa résurrection patrimoniale à l'époque contemporaine. Figures pieuses, érudits, rois, révolutionnaires et prisonniers oubliés défilent dans ce récit dense et accessible. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel reste un lieu de fascination collective, un monument habité par le sacré, la mémoire et le génie humain.