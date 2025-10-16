Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Histoires du Mont-Saint-Michel

Joseph Vebret, Alain Tourreau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre ciel et mer, le Mont-Saint-Michel se dresse comme un prodige de pierre et de foi, suspendu entre l'histoire et l'éternité. Né d'une vision céleste au VIIIe siècle, ce rocher battu par les marées est devenu au fil temps un haut lieu spirituel, un chef-d'oeuvre d'architecture médiévale et un symbole de la ferveur chrétienne. Le Mont-Saint-Michel raconte une histoire, celle d'une épopée singulière, de la fondation de son sanctuaire par l'évêque Aubert aux travaux titanesques des moines bâtisseurs, en passant par les pèlerinages, les sièges militaires, et son étonnante reconversion en prison d'Etat. A travers une enquête documentée et vivante, Histoires du Mont-Saint-Michel éclaire les grandes étapes de cette histoire plurielle : le rôle des ducs de Normandie, les légendes populaires, l'évolution du site au gré des siècles, et sa résurrection patrimoniale à l'époque contemporaine. Figures pieuses, érudits, rois, révolutionnaires et prisonniers oubliés défilent dans ce récit dense et accessible. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel reste un lieu de fascination collective, un monument habité par le sacré, la mémoire et le génie humain.

Par Joseph Vebret, Alain Tourreau
Chez Christine Bonneton

|

Auteur

Joseph Vebret, Alain Tourreau

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Histoire régionale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoires du Mont-Saint-Michel par Joseph Vebret, Alain Tourreau

Commenter ce livre

 

Histoires du Mont-Saint-Michel

Joseph Vebret, Alain Tourreau

Paru le 16/10/2025

191 pages

Christine Bonneton

28,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384871759
9782384871759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.