Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

L'art, c'est la vie

Eric Fassin, Joana Maso

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre articule histoire de l'art, histoire culturelle et théorie féministe autour de la première monographie en français sur l'artiste et écrivaine Else von Freytag-Loringhoven (1874-1927). Else von Freytag-Loringhoven, surnommée "la Baronne" par l'avant-garde new-yorkaise, longtemps oubliée, a été redécouverte depuis quelques décennies. Plus récemment, on a même voulu lui attribuer Fontaine, le célèbre urinoir de 1917 signé R. Mutt - il a depuis été établi que ce n'est pas le cas. Sans chercher à remplacer un auteur, Marcel Duchamp, par une autrice, EvFL (sa signature), Eric Fassin et Joana Masó interrogent, à partir du féminisme, la figure même de l'auteur. Les contemporains admiraient cette baronne allemande sans le sou pour sa manière d'incarner Dada, dans son travail de modèle comme dans ses performances vêtue des costumes qu'elle confectionnait avec des objets trouvés. Elle fut la première à proposer une célébration critique de la vie dans l'Ulysse de Joyce, que The Little Review publiait à côté de ses poèmes avant qu'un procès n'y mette fin. Elle y développa aussi une critique amoureuse, mais virulente, du poète William Carlos Williams ainsi que de Marcel Duchamp à l'époque du Grand verre, qui était alors son work in progress. Contre l'avant-garde réunie autour du salon Arensberg, qu'elle accusait de faire abstraction de la vie, EvFL revendiquait l'idée que l'art, c'est la vie - d'une manière très littérale. C'est ainsi qu'en guise d'introduction au recueil de ses poèmes, elle a rédigé le récit autobiographique de sa quête de l'orgasme - ce qui achevait, face à la censure, de les rendre impubliables.

Par Eric Fassin, Joana Maso
Chez Editions Macula

|

Auteur

Eric Fassin, Joana Maso

Editeur

Editions Macula

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art, c'est la vie par Eric Fassin, Joana Maso

Commenter ce livre

 

L'art, c'est la vie

Eric Fassin, Joana Maso

Paru le 05/11/2025

264 pages

Editions Macula

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782865891719
9782865891719
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.