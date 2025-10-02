Concours Educateur territorial de jeunes enfants externe, catégorie A

Une préparation complète pour réussir les épreuves du concours d'Educateur territorial de jeunes enfants, ainsi que les épreuves de l'examen professionnel 2026-2027 ! Ce livre vous permettra de vous préparer aux épreuves : - de la sélection d'EJE : - dossier d'admission Parcoursup, - épreuve orale d'entretien ; - de l'examen professionnel : - épreuve d'admissibilité : dossier, - épreuve orale d'admission : entretien avec le jury. Il propose un parcours complet à travers : - les informations pour tout savoir sur la sélection, l'examen professionnel et le métier ; - des plannings de préparation ; - des méthodes pas à pas pour réussir les dossiers (Parcoursup et examen professionnel) ; - les connaissances indispensables sur la culture territoriale, l'actualité sociale, l'environnement professionnel et le management ; - des simulations d'entretien et les questions possibles du jury pour vous mettre dans les conditions du jour J.