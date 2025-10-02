Inscription
Concours Educateur territorial de jeunes enfants externe, catégorie A

Fabienne Geninasca

Une préparation complète pour réussir les épreuves du concours d'Educateur territorial de jeunes enfants, ainsi que les épreuves de l'examen professionnel 2026-2027 ! Ce livre vous permettra de vous préparer aux épreuves : - de la sélection d'EJE : - dossier d'admission Parcoursup, - épreuve orale d'entretien ; - de l'examen professionnel : - épreuve d'admissibilité : dossier, - épreuve orale d'admission : entretien avec le jury. Il propose un parcours complet à travers : - les informations pour tout savoir sur la sélection, l'examen professionnel et le métier ; - des plannings de préparation ; - des méthodes pas à pas pour réussir les dossiers (Parcoursup et examen professionnel) ; - les connaissances indispensables sur la culture territoriale, l'actualité sociale, l'environnement professionnel et le management ; - des simulations d'entretien et les questions possibles du jury pour vous mettre dans les conditions du jour J.

Par Fabienne Geninasca
Chez Vuibert

Auteur

Fabienne Geninasca

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Concours Educateur territorial de jeunes enfants externe, catégorie A

Fabienne Geninasca

Paru le 02/10/2025

224 pages

Vuibert

19,90 €

9782311216288
