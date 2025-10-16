Je t'aime bébé - Ton premier Noël

Un livre à murmurer à son bébé, dès la naissance, avec une fenêtre sur la couverture. Ce livre à murmurer à son bébé pour son premier Noël, favorise les moments de partage entre le parent et son nouveau-né. Les illustrations sont tendres et délicates et les mots pleins de douceur, parlent de joie et d'amour, avec des rimes choisies. Blotti contre son parent, bébé écoute le son réconfortant de la voix lors d'un moment de lecture qui contribue à souder la relation. Le cadeau idéal à offrir à bébé ou à ses parents.