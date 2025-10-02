Des gens peu recommandables

Sarah Wynn-Williams, ancienne diplomate devenue cadre dirigeante chez Facebook, révèle l'envers du décor de l'entreprise qui a bouleversé nos vies. De l'intérieur, elle décrit la toute-puissance capricieuse de Mark Zuckerberg, obsédé par la croissance à tout prix, et l'ambition calculatrice de Sheryl Sandberg, son bras droit. Entre compromissions politiques, tolérance des campagnes de désinformation et exploitation cynique des failles psychologiques des utilisateurs, Wynn-Williams raconte comment Meta a trop souvent fermé les yeux face aux dérives. Meta a tout tenté pour empêcher la sortie de ce témoignage explosif. Résultat : le livre est devenu un best-seller mondial, symbole de la bataille entre vérité et machine de communication. Un récit glaçant sur la cupidité, la complicité et la culture du déni au coeur de l'une des entreprises les plus puissantes de la planète.