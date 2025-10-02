Mon drôle de fils autiste

Au départ, c'est un père désarçonné. Pourquoi son petit garçon préfère-t-il l'emballage en carton d'un cadeau plutôt que le cadeau lui-même ?? Pourquoi est-il concentré sur un Bic quatre couleurs et indifférent au projet d'une après-midi à l'accrobranche ?? Comment expliquer que ses grands yeux vairons ne cherchent aucun contact ?? La réponse tombera sous forme de diagnostic ? : autisme. Thierry Dana doit accepter l'inexplicable. Il s'adapte à Raphaël, dont il raconte la croissance, l'entrée dans l'âge adulte, les tracas, les cocasseries, les embûches administratives, sans jamais se départir d'une immense tendresse pour cet enfant hors norme, qui adore parler mais ne sait pas formuler ce qu'il ressent, et qui se damnerait pour un bon déjeuner. Loin du conte de fées mais si près du cour, ce récit sensible dessine un lien indéfectible entre père et fils. Ce n'est pas seulement que l'amour se fiche de la différence ? : il s'en nourrit. Drôle et fondant.