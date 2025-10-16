Inscription
Manhattan Paradise

Christophe Dubourg

ActuaLitté
Dans la vie, tout est question de choix Manhattan, 23 décembre 2025, deux jours avant Noël... Urgent ? ! A l'attention d'Anthony Paradise Rendez-vous ce matin à l'angle de la 5e Avenue et de la 36e Rue, à 9h30 précise. N'appelez pas vos copains du FBI à la rescousse ? ; croyez-moi, ça fera "? Boum ? " si vous ne vous pointez pas à l'heure, seul et sans arme ? ! Sur la 5e Avenue, un bus est pris d'assaut. Les passagers sont prisonniers, les caméras du monde entier braquées sur eux. Au centre de la tempête : Anthony Paradise, négociateur du FBI en disgrâce, sommé de jouer selon les règles d'un homme prêt à tout. Mais derrière les menaces et les ultimatums, un piège plus vaste se referme. Tandis qu'une enquêtrice du Queens suit une piste inattendue et que les proches de Paradise se retrouvent en danger, Manhattan devient l'échiquier d'un jeu mortel. Et si la prise d'otages n'était que le début ?? Entre 24 heures chrono et Un après-midi de chien, Christophe Dubourg signe un thriller haletant qui ne vous laissera aucun répit.

9782384220724
