Empires Une histoire sociale de l'environnement Qu'est-ce que les empires et le colonial font aux environnements qu'ils rencontrent, conquièrent puis gouvernent ? En répondant à cette question, l'histoire environnementale permet de renouveler la compréhension des territoires impériaux car partout, étudier la nature, c'est étudier le pouvoir. Ce livre rend accessible en français des textes pionniers de cette histoire encore trop méconnue. Les auteurs réunis ici montrent comment le rapport des sociétés colonisées à leur environnement a été bouleversé par l'irruption coloniale, mais aussi comment la prédation est toujours contrariée. L'implantation du thé dans le nord de l'Inde, l'introduction du figuier de Barbarie à Madagascar, la création de réserves de chasse dans l'actuelle Tanzanie, les transformations des forêts au Vietnam ou la construction d'un barrage au Mozambique suscitent une renégociation permanente des rapports de force sur le terrain : des résistances quotidiennes feutrées jusqu'aux révoltes ouvertes. L'histoire environnementale des empires est bien en cela une histoire sociale. Elle éclaire également notre présent. Car, aujourd'hui encore, les paysages portent la trace indélébile de l'occupation coloniale et des luttes sociales qui s'y sont déroulées pour l'accès, le contrôle et le gouvernement de la nature.