La série phénomène vendue à 2 millions d'exemplaires Antonia Scott est spéciale. Très spéciale. Elle n'est ni flic ni criminologue. Elle n'a jamais porté d'arme ni d'insigne, et pourtant, elle a résolu des dizaines d'affaires criminelles. Avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un appartement vide et n'aspire qu'à une chose : qu'on lui fiche la paix. C'était sans compter l'inspecteur Jon Gutiérrez. Missionné pour lui faire reprendre du service, il parvient à la convaincre d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin sans scrupules qui s'en prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa particularité ? L'homme ne semble motivé ni par l'appât du gain, ni par le plaisir de tuer. Un cas complexe auquel la police madrilène n'entend rien. En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. Une enquête sous haute tension à découvrir dans ce roman policier unique en son genre. ILS EN PARLENT : " Juan Gomez Jurado, le nouveau maître de nos nuits blanches. " Jérôme Toledano, Librairie Les Cyclades " Week-end de plaisir assuré ! " Lydie Zannini, Librairie du Théâtre Zannini " Attention, ce polar est absolument génial, vertigineux. " Sandrine Dantard, FNAC Grenoble " Un roman qui nous tient en haleine". AuFeminin " Le meilleur auteur de thrillers en Europe. " Magazine littéraire Zenda UN INCONTOURNABLE : Roman policier nouveauté 2023 ; Reine Rouge de Juan Gomez Jurado et ses 2 millions d'exemplaires vendus est le thriller phénomène de cette année. A lire pour frissonner où à offrir, ce thriller est récompensé par le prix du meilleur roman International au festival de Cognac, c'est un indispensable dans la bibliothèque de tous les lecteurs passionnés d'enquêtes policières : suspens garanti. Antonia Scott, protagoniste principale de Reine Rouge est aussi à retrouver dans le nouveau roman policier de Juan Gomez Jurado Louve Noire. Roman policier traduit de l'espagnol par Judith Vernant.