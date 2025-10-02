Le passeur d'âmes

Laissez-vous porter par les vents à bord du navire pirate volant L'Héliotrope pour un voyage inoubliable à travers le Haut-Monde, à la recherche de la cité oubliée des Alchimistes et de leurs secrets... De sombres nouvelles du monde extérieur sont parvenues jusqu'à la Cité Impossible, refuge de L'Héliotrope et de son équipage. La Désolation annoncée est en marche. C'est désormais un enseignement accéléré que suivent Prudence, Hilisbeth et Guifred auprès d'Ozymandias. Ce dernier révèle qu'il leur faut se rendre au Tartare, berceau de la magie originelle, s'ils veulent être de taille pour affronter le chaos à venir. Une nouvelle mission se dessine donc pour les trois apprentis alchimistes : mettre la main sur la carte du Passeur d'âmes, seul moyen de parvenir jusqu'à ce lieu légendaire.