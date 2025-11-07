Histoire universelle de Marseille

Classique de l'histoire urbaine, ce livre analyse la cité dans ses déterminations politiques, sociales, culturelles et urbanistiques. Vingtans après sa première édition, l'auteur revient sur la succession d'événements qui ont fait entrer Marseille dans l' "hypermodernité" - le développement du "quartier d'affaires " Euroméditerranée, l'année de Capitale européenne de la culture, et la réponse municipale à l'effondrement de la rue d'Aubagne. Après sa désintégration dans une "agglomération" et l'atomisation de ses habitants soumis aux rythmes de la circulation marchande, la ville est livrée aux fléaux qui ont ravagés ses semblables : gentrification et tourisme.