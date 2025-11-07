Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Histoire universelle de Marseille

Alèssi Dell'Umbria

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Classique de l'histoire urbaine, ce livre analyse la cité dans ses déterminations politiques, sociales, culturelles et urbanistiques. Vingtans après sa première édition, l'auteur revient sur la succession d'événements qui ont fait entrer Marseille dans l' "hypermodernité" - le développement du "quartier d'affaires " Euroméditerranée, l'année de Capitale européenne de la culture, et la réponse municipale à l'effondrement de la rue d'Aubagne. Après sa désintégration dans une "agglomération" et l'atomisation de ses habitants soumis aux rythmes de la circulation marchande, la ville est livrée aux fléaux qui ont ravagés ses semblables : gentrification et tourisme.

Par Alèssi Dell'Umbria
Chez Agone

|

Auteur

Alèssi Dell'Umbria

Editeur

Agone

Genre

Histoire régionale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire universelle de Marseille par Alèssi Dell'Umbria

Commenter ce livre

 

Histoire universelle de Marseille

Alèssi Dell'Umbria

Paru le 07/11/2025

792 pages

Agone

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782748906011
9782748906011
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.