#Roman francophone

Un Noël mi-figue mi-Praline

Carène Ponte

ActuaLitté
La famille Praline est une famille unie et pleine d'amour. Enfin... la famille Praline est une famille unie... Oui, bon... la famille Praline est... une famille. Le précédent Noël des Praline n'était pas simplement raté. Ce réveillon était plutôt une catastrophe de taille cosmique, qui a laissé toute la famille traumatisée. Surtout les deux soeurs, Nathaline et Barbara, qui, après s'être battues à grands jets de lait de poule, ne se sont pas adressé la parole pendant un an. Hélas, chaque année, inexorablement, la période des fêtes revient. Lorsque Barbara arrive chez sa mère - en traînant les pieds - elle a l'immense surprise de découvrir que celle-ci a disparu. Francine s'est tout simplement... volatilisée en laissant à ses filles un avertissement : si elles ne font pas davantage d'efforts pour s'entendre, elle les plantera pour de bon. Elles, leurs disputes incessantes et la biscuiterie familiale dont le chiffre d'affaires s'étiole. Voilà qui devrait changer radicalement la face du réveillon. D'abord, les Praline vont se remonter les manches pour organiser, sans Francine, les célébrations du 24 décembre. Quant à l'amour sororal... autant espérer qu'il sera livré sous le sapin.

Par Carène Ponte
Chez Pocket

|

Auteur

Carène Ponte

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Un Noël mi-figue mi-Praline

Carène Ponte

Paru le 02/10/2025

224 pages

Pocket

8,40 €

9782266349031
