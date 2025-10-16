Inscription
L'Empire n'a jamais pris fin

Pacôme Thiellement

ActuaLitté
" Magistralement écrit, magistralement drôle et Pacôme Thiellement est, à mon avis le dernier représentant d'un monde qui ne disparaît pas". Christophe Bourseiller sur FRANCE INTER à propos du Tome 1. L'Empire n'a jamais pris fin , c'est un voyage dans le temps pour changer de regard sur le passé et, peut-être, changer le visage de notre présent. Une exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Une histoire de notre lutte, extérieure et intérieure, contre toutes les formes de pouvoirs politiques et religieux. Une histoire de nos tentatives d'émancipation, de nos combats, de nos échecs et de nos victoires. Dans ce deuxième tome, qui part de Rabelais et va jusqu'à la Révolution, on verra la façon dont la disparition des festivités folkloriques - et leurs mises à mort des rois de Carnaval - a engendré la pratique du régicide (Henri III, Henri IV) ou la mise à mort des rois de Carême. On verra comment cette pratique a entraîné, en réaction, la création, par le cardinal de Richelieu, de ce monstre de Frankenstein : L'Etat moderne et son bébé, le Monarque Absolu, Louis XIV. Enfin, la façon dont l'esprit des Sans Roi, qui avait disparu depuis les "Cathares" est réapparu avec Jean-Jacques Rousseau, dont le rêve a donné naissance à la Révolution. On essaiera de comprendre, dans un seul mouvement, la parole des Sans Roi et l'action des sans-culottes. En bonus : Quid de Sade ? Un long texte qui parle de ce dont les précédents chapitres de L'Empire n'a jamais pris fin ne parlaient pas : le sexe, et la place du désir ou des pulsions dans l'action politique. Avec le personnage le plus déconcertant qui ait traversé l'Ancien régime, la Révolution, Thermidor et jusqu'à l'Empire, j'ai nommé : D. A. F. Sade.

Par Pacôme Thiellement
Chez Massot Editions

|

Auteur

Pacôme Thiellement

Editeur

Massot Editions

Genre

Ouvrages généraux

L'Empire n'a jamais pris fin

Pacôme Thiellement

Paru le 16/10/2025

Massot Editions

22,90 €

ActuaLitté
9782380354928
