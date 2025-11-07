Inscription
#Manga

Quatre frères pour moi ! Tome 11

Akira Ozaki, Ozaki Akira

Habituellement, Raku, le deuxième des fils est toujours cool, mais quand il tombe amoureux, il ne peut plus rester détendu. Par ailleurs, même s'ils forment officiellement une famille recomposée, Ito et Gen sont officieusement enfin "amoureux l'un de l'autre" . Durant l'été de l'année de la terminale, ils sont occupés par la préparation des concours et le job, mais ils veulent aussi profiter de leur amour ! C'est ce qu'espérait Ito jusqu'à ce qu'une suspicion improbable de tromperie plane sur Gen ? !

Par Akira Ozaki, Ozaki Akira
Chez Dargaud

|

Auteur

Akira Ozaki, Ozaki Akira

Editeur

Dargaud

Genre

Shojo/fille

Quatre frères pour moi ! Tome 11

Akira Ozaki, Ozaki Akira

Paru le 07/11/2025

184 pages

Dargaud

7,30 €

