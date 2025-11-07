Quatre frères pour moi ! Tome 11

Habituellement, Raku, le deuxième des fils est toujours cool, mais quand il tombe amoureux, il ne peut plus rester détendu. Par ailleurs, même s'ils forment officiellement une famille recomposée, Ito et Gen sont officieusement enfin "amoureux l'un de l'autre" . Durant l'été de l'année de la terminale, ils sont occupés par la préparation des concours et le job, mais ils veulent aussi profiter de leur amour ! C'est ce qu'espérait Ito jusqu'à ce qu'une suspicion improbable de tromperie plane sur Gen ? !