Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Miracle à Christmas Street

Laura Contartese, Annie O'Neil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
The Holiday rencontre Love Actually pour un Noël inoubliable ! Un an plus tôt, Jess Green avait un job de rêve, un bel appartement, un avenir tout tracé. Aujourd'hui, elle débarque seule au 14, Christmas Street, décidée à passer le mois de décembre sous sa couette. Mais dans cette rue où Noël est sacré, Jess se retrouve embarquée malgré elle dans un calendrier de l'Avent grandeur nature qui, chaque soir, réunit tous les voisins. Seul le (grincheux) propriétaire du n°24, M. Winters, refuse de prendre part à la fête. Contre toute attente, Jess est gagnée par la magie de Christmas Street. Et si le destin lui offrait la chance de dégeler le coeur du vieux Winters, saurait-t-elle la saisir pour réaliser un miracle de Noël ? Le meilleur des Noël vous attend à Christmas Street !

Par Laura Contartese, Annie O'Neil
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Laura Contartese, Annie O'Neil

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Miracle à Christmas Street par Laura Contartese, Annie O'Neil

Commenter ce livre

 

Miracle à Christmas Street

Annie O'Neil trad. Laura Contartese

Paru le 02/10/2025

384 pages

Fleuve Noir

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265159549
9782265159549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.