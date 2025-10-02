Miracle à Christmas Street

The Holiday rencontre Love Actually pour un Noël inoubliable ! Un an plus tôt, Jess Green avait un job de rêve, un bel appartement, un avenir tout tracé. Aujourd'hui, elle débarque seule au 14, Christmas Street, décidée à passer le mois de décembre sous sa couette. Mais dans cette rue où Noël est sacré, Jess se retrouve embarquée malgré elle dans un calendrier de l'Avent grandeur nature qui, chaque soir, réunit tous les voisins. Seul le (grincheux) propriétaire du n°24, M. Winters, refuse de prendre part à la fête. Contre toute attente, Jess est gagnée par la magie de Christmas Street. Et si le destin lui offrait la chance de dégeler le coeur du vieux Winters, saurait-t-elle la saisir pour réaliser un miracle de Noël ? Le meilleur des Noël vous attend à Christmas Street !