Dernier meurtre au bout du monde

Une île, 125 habitants, 1 mort. 107 heures pour retrouver le coupable. Le compte à rebours a commencé ! En dehors de l'île, il n'y a rien. Plus âme qui vive. Un brouillard a envahi la Terre quelques années auparavant, semant la mort sur son passage. Sur l'île, la vie est idyllique. La paix et l'harmonie règnent chez les cent vingt-cinq habitants, qui vivent de la pêche et de l'élevage. Jusqu'au jour où l'un d'eux est retrouvé assassiné. Pire encore, il se pourrait que ce premier meurtre commis sur l'île soit aussi le dernier. Car, au même moment, le système de sécurité qui protège les lieux du brouillard s'est arrêté. S'ils veulent sauver de l'extinction ce qui reste de l'humanité, les villageois doivent maintenant découvrir le coupable. Et il leur reste cent-sept heures avant qu'il ne soit trop tard. Après Les Sept Morts d'Evelyn Hardcastle et L'Etrange Traversée du Saardam , Stuart Turton revient avec une intrigue aussi déroutante, originale et ludique que les précédentes ! Apprêtez-vous à vous faire balader d'indice en indice dans ce labyrinthe ébouriffant jusqu'à une conclusion que vous n'êtes pas prêt d'oublier.