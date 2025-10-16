Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Et maintenant, que faisons-nous ?

Flore Vasseur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les enfants posent toujours les bonnes questions. Mais les écoutons-nous ? Face à nos effondrements en rafale, comment dépasser notre sentiment d'impuissance ? Comment répondre à la jeunesse et lui donner envie d'agir et, surtout, de vivre ? Dans ces pages sans concession, tirées de centaines de débats avec des milliers de collégiens, lycéens, étudiants et dirigeants, d'une écriture libre, parfois vive, souvent tendre, Flore Vasseur dresse le portrait d'une France qui cherche les possibilités d'un autrement. Inspirée par le courage et la beauté de jeunes qui, aux quatre coins du monde, s'engagent pour la dignité et la survie de leur communauté, elle ouvre de nouveaux chemins, pratiques comme spirituels, qui dessinent en creux un nouveau rapport aux autres, à soi et au temps.

Par Flore Vasseur
Chez Mon poche

|

Auteur

Flore Vasseur

Editeur

Mon poche

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et maintenant, que faisons-nous ? par Flore Vasseur

Commenter ce livre

 

Et maintenant, que faisons-nous ?

Flore Vasseur

Paru le 16/10/2025

160 pages

Mon poche

7,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379131929
9782379131929
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.