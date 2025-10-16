Et maintenant, que faisons-nous ?

Les enfants posent toujours les bonnes questions. Mais les écoutons-nous ? Face à nos effondrements en rafale, comment dépasser notre sentiment d'impuissance ? Comment répondre à la jeunesse et lui donner envie d'agir et, surtout, de vivre ? Dans ces pages sans concession, tirées de centaines de débats avec des milliers de collégiens, lycéens, étudiants et dirigeants, d'une écriture libre, parfois vive, souvent tendre, Flore Vasseur dresse le portrait d'une France qui cherche les possibilités d'un autrement. Inspirée par le courage et la beauté de jeunes qui, aux quatre coins du monde, s'engagent pour la dignité et la survie de leur communauté, elle ouvre de nouveaux chemins, pratiques comme spirituels, qui dessinent en creux un nouveau rapport aux autres, à soi et au temps.