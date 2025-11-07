Inscription
#Roman francophone

coffret ÉGYPTE

Ramona Badescu, Benoît Guillaume

ActuaLitté
Dans ce joli coffret dédié à L'EGYPTE, on retrouve les trois titres de la trilogie égyptienne de Ramona Badescu et Benoît Guillaume, dans la collection Poèmes du Port a jauni : L'HEURE EGYPTIENNE, un voyage du bord du Nil au Caire jusqu'aux bords de la Méditerranée à Alexandrie LES YEUX FAYOUM, consacré aux portraits du Fayoum qui traversent le temps LE SOLEIL DE LOUXOR, pour finir le voyage dans le temps et l'espace auprès des pharaons, accompagnés de 12 magnifiques cartes postales issues des livres et des liens QR code vers les versions sonores bilingues en français et arabe disponibles sur notre site : un cadeau idéal !

Par Ramona Badescu, Benoît Guillaume
Chez Le port a jauni

|

Auteur

Ramona Badescu, Benoît Guillaume

Editeur

Le port a jauni

Genre

Poésie

coffret ÉGYPTE

Ramona Badescu, Benoît Guillaume

Paru le 21/11/2025

96 pages

Le port a jauni

39,00 €

ActuaLitté
9782494753389
© Notice établie par ORB
