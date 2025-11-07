coffret ÉGYPTE

Dans ce joli coffret dédié à L'EGYPTE, on retrouve les trois titres de la trilogie égyptienne de Ramona Badescu et Benoît Guillaume, dans la collection Poèmes du Port a jauni : L'HEURE EGYPTIENNE, un voyage du bord du Nil au Caire jusqu'aux bords de la Méditerranée à Alexandrie LES YEUX FAYOUM, consacré aux portraits du Fayoum qui traversent le temps LE SOLEIL DE LOUXOR, pour finir le voyage dans le temps et l'espace auprès des pharaons, accompagnés de 12 magnifiques cartes postales issues des livres et des liens QR code vers les versions sonores bilingues en français et arabe disponibles sur notre site : un cadeau idéal !