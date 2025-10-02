Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Rollcube Enigmes policières en famille

Nicolas Bonnefoy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Menez l'enquête en famille avec ce Roll'cube énigmes policières ! En famille ou entre amis, menez l'enquête et résolvez ces 150 énigmes policières ! Les enquêtes sont à résoudre en collaboration : à chaque tour, on désigne un maître du jeu qui répond par " oui " ou par " non " aux questions des enquêteurs en herbe. Les joueurs peuvent bénéficier d'un indice si nécessaire. Parviendrez-vous à résoudre l'énigme ? Enfilez vos trenchs, attrapez vos loupes et vos carnets et démasquez le coupable ! Certaines enquêtes sont basées sur des faits réels. Exemples : Un homme est retrouvé mort en pleine forêt en tenue de plongée avec un masque et un tuba. Il a les os et le crâne brisé. Meurtre ou accident ? A l'arrivée de Vladimir, l'homme quitta sa femme pour toujours. Pourquoi ? Au printemps, le corps d'un homme mort est retrouvé au pied d'une montagne. A côté de lui, un fusil. De quoi l'homme est-il mort ?

Par Nicolas Bonnefoy
Chez Solar

|

Auteur

Nicolas Bonnefoy

Editeur

Solar

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rollcube Enigmes policières en famille par Nicolas Bonnefoy

Commenter ce livre

 

Rollcube Enigmes policières en famille

Nicolas Bonnefoy

Paru le 02/10/2025

Solar

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263190582
9782263190582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.