Rollcube Enigmes policières en famille

Menez l'enquête en famille avec ce Roll'cube énigmes policières ! En famille ou entre amis, menez l'enquête et résolvez ces 150 énigmes policières ! Les enquêtes sont à résoudre en collaboration : à chaque tour, on désigne un maître du jeu qui répond par " oui " ou par " non " aux questions des enquêteurs en herbe. Les joueurs peuvent bénéficier d'un indice si nécessaire. Parviendrez-vous à résoudre l'énigme ? Enfilez vos trenchs, attrapez vos loupes et vos carnets et démasquez le coupable ! Certaines enquêtes sont basées sur des faits réels. Exemples : Un homme est retrouvé mort en pleine forêt en tenue de plongée avec un masque et un tuba. Il a les os et le crâne brisé. Meurtre ou accident ? A l'arrivée de Vladimir, l'homme quitta sa femme pour toujours. Pourquoi ? Au printemps, le corps d'un homme mort est retrouvé au pied d'une montagne. A côté de lui, un fusil. De quoi l'homme est-il mort ?