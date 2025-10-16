Depuis quelques décennies, la paternité connaît des transformations immenses, mais silencieuses. Les pères réinventent leur rôle et renvoient aux oubliettes la figure paternelle traditionnelle. Cette évolution produit des résistances, des tensions et des questionnements. Suis-je un bon père ? A quel père ressembler ? Au fond, qu'est-ce qu'un père, aujourd'hui ? Qu'ils soient mariés, célibataires, homosexuels, veufs, divorcés, beaux-pères, infertiles ou donneurs de sperme... tous cherchent leur place à l'heure où les attentes à leur égard sont souvent contradictoires : donner de l'affection et affirmer son autorité, être présent tout en gardant une distance...