Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Qu'est-ce qu'un père ?

Kevin Hiridjee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis quelques décennies, la paternité connaît des transformations immenses, mais silencieuses. Les pères réinventent leur rôle et renvoient aux oubliettes la figure paternelle traditionnelle. Cette évolution produit des résistances, des tensions et des questionnements. Suis-je un bon père ? A quel père ressembler ? Au fond, qu'est-ce qu'un père, aujourd'hui ? Qu'ils soient mariés, célibataires, homosexuels, veufs, divorcés, beaux-pères, infertiles ou donneurs de sperme... tous cherchent leur place à l'heure où les attentes à leur égard sont souvent contradictoires : donner de l'affection et affirmer son autorité, être présent tout en gardant une distance...

Par Kevin Hiridjee
Chez Mon poche

|

Auteur

Kevin Hiridjee

Editeur

Mon poche

Genre

Famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qu'est-ce qu'un père ? par Kevin Hiridjee

Commenter ce livre

 

Qu'est-ce qu'un père ?

Kevin Hiridjee

Paru le 16/10/2025

342 pages

Mon poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379131912
9782379131912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.