Espéranto et espérantisme en France

Thomas Creusot

ActuaLitté
Le récit d'une vieille utopie qui devient réalité dans la première moitié du XXème siècle : celle d'une langue universelle. En 1887 un médecin polonais, L. Zamenhof, publiait en russe une brochure présentant un projet de langue universelle. En 1905 se tenait à Boulogne-sur-Mer la première réunion internationale de locuteurs de cette langue, réunissant plusieurs centaines de personnes. Aux devantures des boutiques, hôtels et restaurants, on pouvait lire : " Oni parolas esperanton " - ici on parle espéranto. Allait-on enfin, à la faveur de l'extraordinaire progrès des communications, des transports et des échanges internationaux, réconcilier l'espèce humaine par la langue et la compréhension mutuelle ? De fait, l'édition, la presse, la traduction, plus largement la littérature, mais aussi l'enseignement, le commerce, le tourisme s'ouvrirent à l'espéranto : collections chez Hachette, brochures au Touring-club de France, revues diverses, catalogues de mode, traduction de Molière, de Chateaubriand et de Labiche, cours du soir en cités ouvrières... Tolstoï, Romain Rolland ou Einstein, apportèrent leur caution à une démarche mondiale mobilisant des effectifs par dizaines de milliers. Durant plusieurs décennies, le mouvement s'amplifia, non sans querelles, scissions et embranchements divers, avant de s'affaisser, sans disparaître entièrement. C'est ce passionnant objet culturel, devenu un fait social, qu'explore cet ouvrage pionnier d'un très jeune et brillant chercheur, montrant comment une langue scientifiquement construite s'est développée en un mouvement collectif porteur d'espérance.

Par Thomas Creusot
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Thomas Creusot

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux

Espéranto et espérantisme en France

Thomas Creusot

Paru le 02/10/2025

384 pages

Librairie Académique Perrin

27,00 €

9782262105983
