Les mots de Robert Badinter

Les mots de l'intellectuel engagé et de l'orateur fougueux à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Avocat, ministre, président du Conseil constitutionnel, sénateur, homme de convictions, de tribunes et de prétoires, Robert Badinter a manié, sa vie durant, l'arme des mots. Ce petit livre tend à en restituer les registres. Pas seulement les mots des combats menés publiquement. Mais aussi ceux qui retracent des engagements plus intimes et singuliers, qui laissent à voir les lieux, les émotions, les souvenirs où se sont nouées des scènes si impérieusement imprimées qu'elles en auraient décalqué ses indignations et structuré sa trajectoire. De la peine de mort à la tendresse, des droits de l'Homme à Oscar Wilde, de la prison au théâtre, les entrées de ce glossaire donnent un aperçu du spectre des mots pétris, labourés par un intellectuel engagé et un orateur fougueux. Par ses mots, au-delà de la voix, le sens de ses combats résonnera bien après son décès.