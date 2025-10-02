Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les mots de Robert Badinter

Granger dominique Rémy, Dominique-Rémy Granger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les mots de l'intellectuel engagé et de l'orateur fougueux à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Avocat, ministre, président du Conseil constitutionnel, sénateur, homme de convictions, de tribunes et de prétoires, Robert Badinter a manié, sa vie durant, l'arme des mots. Ce petit livre tend à en restituer les registres. Pas seulement les mots des combats menés publiquement. Mais aussi ceux qui retracent des engagements plus intimes et singuliers, qui laissent à voir les lieux, les émotions, les souvenirs où se sont nouées des scènes si impérieusement imprimées qu'elles en auraient décalqué ses indignations et structuré sa trajectoire. De la peine de mort à la tendresse, des droits de l'Homme à Oscar Wilde, de la prison au théâtre, les entrées de ce glossaire donnent un aperçu du spectre des mots pétris, labourés par un intellectuel engagé et un orateur fougueux. Par ses mots, au-delà de la voix, le sens de ses combats résonnera bien après son décès.

Par Granger dominique Rémy, Dominique-Rémy Granger
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Granger dominique Rémy, Dominique-Rémy Granger

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Histoire du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mots de Robert Badinter par Granger dominique Rémy, Dominique-Rémy Granger

Commenter ce livre

 

Les mots de Robert Badinter

Granger dominique Rémy, Dominique-Rémy Granger

Paru le 02/10/2025

Editions Dalloz

4,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247244850
9782247244850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.