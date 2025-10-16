Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les Malveillants

Sandrine Destombes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
QUAND LES FANTÔMES DU PASSE REMONTENT DES ENTRAILLES DE LA TERRE Des pluies cévenoles sans précédent. Un véritable déluge s'abat sur le sud de la France. Une jeune femme est retrouvée ensevelie, vivante mais plongée dans le coma. Son visage fait ressurgir un passé enfoui : une adolescente, Océane, disparue huit ans plus tôt, à quelques kilomètres. Pour Gab Zeller, enquêteur des affaires non élucidées de la gendarmerie, et Domitille Fourest, capitaine de la brigade de recherches de Nîmes, cette découverte réveille les ombres d'une mémoire que l'on croyait oubliée. Elle lève le voile sur des existences marquées par l'abandon et la violence. L'histoire d'un long silence rompu par une terrible tempête. Sandrine Destombes possède l'art des chemins sinueux et glaçants, labyrinthiques et machiavéliques. Avec elle, jamais vous n'aurez plongé si loin dans le cerveau des enquêteurs.

Par Sandrine Destombes
Chez XO Editions

|

Auteur

Sandrine Destombes

Editeur

XO Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Malveillants par Sandrine Destombes

Commenter ce livre

 

Les Malveillants

Sandrine Destombes

Paru le 16/10/2025

363 pages

XO Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374486888
9782374486888
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.