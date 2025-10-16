Les Malveillants

QUAND LES FANTÔMES DU PASSE REMONTENT DES ENTRAILLES DE LA TERRE Des pluies cévenoles sans précédent. Un véritable déluge s'abat sur le sud de la France. Une jeune femme est retrouvée ensevelie, vivante mais plongée dans le coma. Son visage fait ressurgir un passé enfoui : une adolescente, Océane, disparue huit ans plus tôt, à quelques kilomètres. Pour Gab Zeller, enquêteur des affaires non élucidées de la gendarmerie, et Domitille Fourest, capitaine de la brigade de recherches de Nîmes, cette découverte réveille les ombres d'une mémoire que l'on croyait oubliée. Elle lève le voile sur des existences marquées par l'abandon et la violence. L'histoire d'un long silence rompu par une terrible tempête. Sandrine Destombes possède l'art des chemins sinueux et glaçants, labyrinthiques et machiavéliques. Avec elle, jamais vous n'aurez plongé si loin dans le cerveau des enquêteurs.