Karma Queen Chronicles

Un pacte dangereux, une attraction irrésistible et un secret à démasquer... bienvenue dans mon chaos. Moi, Priya Sassy, prochaine major de promo, jure sur tous mes livres préférés que je vais découvrir l'identité de la terrible Karma Queen. Cette reine autoproclamée du campus met à ses pieds tous les étudiants et dévoile sans vergogne notre intimité et tous nos secrets, même les plus sombres. Depuis que j'ai passé un pacte idiot avec mon plus grand ennemi, Ethan broderik, le capitaine de l'équipe de basket des Lions, et qu'entre nous un jeu dangereux et sensuel s'est installé, je suis devenue très intéressante aux yeux de cette chroniqueuse machiavélique... Entre tension, séduction, sentiments et mensonges, je perds la tête. Tout ce que j'espère, c'est de ne pas égarer mon coeur aussi.