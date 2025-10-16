Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Karma Queen Chronicles

Harper Grimm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un pacte dangereux, une attraction irrésistible et un secret à démasquer... bienvenue dans mon chaos. Moi, Priya Sassy, prochaine major de promo, jure sur tous mes livres préférés que je vais découvrir l'identité de la terrible Karma Queen. Cette reine autoproclamée du campus met à ses pieds tous les étudiants et dévoile sans vergogne notre intimité et tous nos secrets, même les plus sombres. Depuis que j'ai passé un pacte idiot avec mon plus grand ennemi, Ethan broderik, le capitaine de l'équipe de basket des Lions, et qu'entre nous un jeu dangereux et sensuel s'est installé, je suis devenue très intéressante aux yeux de cette chroniqueuse machiavélique... Entre tension, séduction, sentiments et mensonges, je perds la tête. Tout ce que j'espère, c'est de ne pas égarer mon coeur aussi.

Par Harper Grimm
Chez Editions ESI

|

Auteur

Harper Grimm

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Karma Queen Chronicles par Harper Grimm

Commenter ce livre

 

Karma Queen Chronicles

Harper Grimm

Paru le 16/10/2025

396 pages

Editions ESI

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267664
9782371267664
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.