Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Ça ira

Pauline Bilisari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inédit chez Robert Laffont - Une édition reliée, revue à 100% et augmentée de 50 poèmes, du premier recueil de Pauline Bilisari. les seules choses que je souhaite aujourd'hui : de la douceur, des moments de paix des rires qui se changent en larmes des larmes qui se changent en fleurs de l'amour et du soleil dans mon ciel sans plus oublier de danser sous la pluie de nouveaux instants d'accalmie pour apaiser les souvenirs d'hier et de la tendresse envers moi-même c'est tout ce que je me souhaite A l'origine, Ca ira est le premier élan poétique de Pauline Bilisari, fragments de vie qu'elle autoédite en 2021. Dans sa nouvelle version entièrement revue et augmentée, elle revient sur les émotions qui nous dépassent, les relations qui se détissent, ainsi que l'envie d'aller de l'avant qui mène un jour à l'amour de soi. Un recueil de poèmes sensible, délicat et douloureux, mais aussi thérapeutique et résolument optimiste. Ca ira , c'est la poésie de l'apaisement et la preuve que tout se répare toujours

Par Pauline Bilisari
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Pauline Bilisari

Editeur

Robert Laffont

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ça ira par Pauline Bilisari

Commenter ce livre

 

Ça ira

Pauline Bilisari

Paru le 02/10/2025

33 pages

Robert Laffont

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221284261
9782221284261
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.