Inédit chez Robert Laffont - Une édition reliée, revue à 100% et augmentée de 50 poèmes, du premier recueil de Pauline Bilisari. les seules choses que je souhaite aujourd'hui : de la douceur, des moments de paix des rires qui se changent en larmes des larmes qui se changent en fleurs de l'amour et du soleil dans mon ciel sans plus oublier de danser sous la pluie de nouveaux instants d'accalmie pour apaiser les souvenirs d'hier et de la tendresse envers moi-même c'est tout ce que je me souhaite A l'origine, Ca ira est le premier élan poétique de Pauline Bilisari, fragments de vie qu'elle autoédite en 2021. Dans sa nouvelle version entièrement revue et augmentée, elle revient sur les émotions qui nous dépassent, les relations qui se détissent, ainsi que l'envie d'aller de l'avant qui mène un jour à l'amour de soi. Un recueil de poèmes sensible, délicat et douloureux, mais aussi thérapeutique et résolument optimiste. Ca ira , c'est la poésie de l'apaisement et la preuve que tout se répare toujours