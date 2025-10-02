Revivre malgré la douleur

Malade chronique, médecin spécialiste des aidants : un manifeste vécu de l'intérieur, pour dépasser la douleur et trouver l'apaisement véritable, qu'on soit patient ou proche. Je suis médecin. Patiente. Aidante. Femme. J'ai longtemps écouté la douleur des autres sans oser parler de la mienne. Jusqu'au jour où j'ai compris que se taire empêche de faire changer les choses. Ce livre, c'est tout ce que j'aurais voulu lire quand je me suis sentie invisible. J'y parle de l'errance, de la peur, du silence - ; mais aussi de cette force incroyable qu'on trouve, un jour, contre toute attente. Il s'adresse à ceux qui ont mal. A ceux qui accompagnent sans mode d'emploi. A ceux qui savent que souffrir ne doit plus condamner au silence. Et qu'il est temps, enfin, que notre société ouvre les yeux.