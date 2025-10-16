Le Marco Polo du Roi-Soleil

Septembre 1638. Rade du Frioul, au large de Marseille. Jean-Baptiste Tavernier s'apprête à faire voile pour le Levant. Cela fait cinqans qu'il attend ce moment. Cette fois-ci, il en fait serment, rien nel'empêchera de visiter les Indes ni de pousser jusqu'aux fabuleuses mines dediamants de Golconde. Au moment même où le capitaine ordonnel'appareillage, un envoyé du premier Consul de la ville intime l'ordre de toutarrêter. Des lettres vont être remises au Sieur Tavernier. Mission lui estdonnée d'annoncer, partout où il se rendra, une immense nouvelle : LouisDieudonné, Dauphin de France, est né quelques jours plus tôt. Le Royaume estsauvé ! Alep, le Grand Désert de Syrie, Bassorah, Chiraz etl'inoubliable Ispahan seront autant d'étapes initiatiques avant queJean-Baptiste puisse s'embarquer pour les terres du Grand Moghol. Reçu par leplus puissant, mais le plus inconsolable, monarque de l'époque, ShÄh JahÄn, ilvisitera, en sa compagnie, le chantier du mausolée élevé en l'honneur de ladéfunte Mumtaz Mahal. Ce n'est qu'au bout de trois années qu'il pourra, enfin, découvrir les secrets de l'extraction des diamants. Puis ce serontles troisième et quatrième voyages avec de nouvelles villes, Yazd, Goa, Madras, et de nouveaux horizons, Ceylan, Java. Et puis, des compagnes trop vite perduesou délaissées, des Capucins prévenants, des Arméniens fidèles, des princes etdes rois. Mais surtout, encore et toujours, le commerce, les pierres et lesdiamants ! Avec ce second tome de la vie romancée de Jean-BaptisteTavernier, s'impose la figure d'un des plus grands voyageurs de son temps, d'unmarchand et diamantaire de génie et du pionnier français du commerce avec lesIndes.