Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le Marco Polo du Roi-Soleil

Olivier D'orbcastel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Septembre 1638. Rade du Frioul, au large de Marseille. Jean-Baptiste Tavernier s'apprête à faire voile pour le Levant. Cela fait cinqans qu'il attend ce moment. Cette fois-ci, il en fait serment, rien nel'empêchera de visiter les Indes ni de pousser jusqu'aux fabuleuses mines dediamants de Golconde. Au moment même où le capitaine ordonnel'appareillage, un envoyé du premier Consul de la ville intime l'ordre de toutarrêter. Des lettres vont être remises au Sieur Tavernier. Mission lui estdonnée d'annoncer, partout où il se rendra, une immense nouvelle : LouisDieudonné, Dauphin de France, est né quelques jours plus tôt. Le Royaume estsauvé ! Alep, le Grand Désert de Syrie, Bassorah, Chiraz etl'inoubliable Ispahan seront autant d'étapes initiatiques avant queJean-Baptiste puisse s'embarquer pour les terres du Grand Moghol. Reçu par leplus puissant, mais le plus inconsolable, monarque de l'époque, ShÄh JahÄn, ilvisitera, en sa compagnie, le chantier du mausolée élevé en l'honneur de ladéfunte Mumtaz Mahal. Ce n'est qu'au bout de trois années qu'il pourra, enfin, découvrir les secrets de l'extraction des diamants. Puis ce serontles troisième et quatrième voyages avec de nouvelles villes, Yazd, Goa, Madras, et de nouveaux horizons, Ceylan, Java. Et puis, des compagnes trop vite perduesou délaissées, des Capucins prévenants, des Arméniens fidèles, des princes etdes rois. Mais surtout, encore et toujours, le commerce, les pierres et lesdiamants ! Avec ce second tome de la vie romancée de Jean-BaptisteTavernier, s'impose la figure d'un des plus grands voyageurs de son temps, d'unmarchand et diamantaire de génie et du pionnier français du commerce avec lesIndes.

Par Olivier D'orbcastel
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Olivier D'orbcastel

Editeur

Erick Bonnier

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Marco Polo du Roi-Soleil par Olivier D'orbcastel

Commenter ce livre

 

Le Marco Polo du Roi-Soleil

Olivier D'orbcastel

Paru le 23/10/2025

350 pages

Erick Bonnier

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367603308
9782367603308
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.