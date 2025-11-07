Auréolé de la magie de ses tubes les plus fédérateurs, Queen est l'un des groupes les plus aimés et célébrés dans le monde. Après des débuts difficiles et une entrée tardive sur la scène glam des seventies, ce quatuor de fortes personnalités a conquis les coeurs par un mélange inédit de hard rock épique, d'effronterie pop à l'anglaise, d'hymnes émancipateurs et de kitsch volontaire. Ce livre nous fait vivre leur épopée vers le succès, des prémices du groupe jusqu'à nos jours. Les chroniques de leurs albums et films live les replacent dans leur contexte, et examinent leurs liens avec la culture pop des années soixante-dix et quatre-vingt. Faisant le pari d'une approche critique et exhaustive, l'auteur revient notamment sur les paroles de leurs chansons, afin d'éclairer leur sens et de lever le voile sur l'amitié, les tensions et les drames qui jalonnent l'aventure humaine des quatre musiciens. De nombreux aspects jusqu'ici négligés sont ainsi mis en lumière, dissipant certains clichés qui perdurent au sujet de Queen. Si le destin unique de Freddie Mercury est bien sûr l'un des fils rouges de cette saga, la vie et les contributions au groupe de Brian May (guitare), Roger Taylor (batterie) et John Deacon (basse) sont également au coeur de ce récit biographique.