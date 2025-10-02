Le coeur du monde

Un pigiste voit sa vie basculer suite au succès d'un livre qu'il a co-écrit. A qui se fier lorsque le monde est fait de glitchs ? Un roman futuriste dans l'univers de Matrix. Dans un futur proche. L'éco-capitalisme a gagné du terrain et les algorithmes ont pris en charge une grande partie du travail. Mads est seul dans ce monde. Il est pigiste sur un portail en ligne où il enchaîne les petits boulots pour joindre les deux bouts. Enfin, il reçoit une mission importante : rédiger un thriller. Le livre devient un best-seller dès sa parution, mais lorsqu'il s'agit d'écrire le deuxième volet, le monde commence à s'écrouler autour de lui, littéralement. Traduit du danois par Catherine Renaud