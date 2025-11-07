Inscription
Los Angeles mis en scènes

Pierre Charpilloz

Los Angeles est sans doute la ville la plus filmée au monde. Des dizaines de courts et de longs métrages y sont tournés chaque jour, en studio ou en décors naturels. De nombreuses rues, parcs, écoles portent les noms de stars de cinéma et de réalisateurs, dont les empreintes sont à jamais inscrites dans le bitume des trottoirs d'Hollywood Boulevard. Citer les cinéastes qui ont choisi L. A. comme protagoniste de leur film c'est raconter en grande partie l'histoire du 7e art : Charlie Chaplin, George Cukor, Nicholas Ray, Billy Wilder, Michelangelo Antonioni, Elia Kazan, Howard Hawks, John Cassavetes, John Schlesinger, Robert Altman, Woody Allen, Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, David Lynch, Sofia Coppola, Damien Chazelle, entre de nombreux autres, ainsi que les Français Agnès Varda, Jacques Demy, Jacques Deray et Michel Hazanavicius.

Par Pierre Charpilloz
Chez Espaces & Signes

|

Auteur

Pierre Charpilloz

Editeur

Espaces & Signes

Genre

Cinéma

Los Angeles mis en scènes

Pierre Charpilloz

Paru le 07/11/2025

120 pages

Espaces & Signes

15,50 €

9782382060568
