Opium Lady

UN CONVOI D'OPIUM DEUX FEMMES. TROIS FRONTIERES UNE COURSE CONTRE LA MORT Indochine, années 1950. Elizabeth Cole, reporter de guerre pour Life Magazine , réussit l'impossible : entrer en contact avec la reine de l'opium, la mystérieuse princesse shan Olive Yang, qui accepte de lui dévoiler une partie de ses secrets. Mais l'acheminement d'une immense cargaison de drogue à Bangkok va modifier leurs plans et emporter la princesse et la photographe dans un tourbillon d'aventures au coeur du Triangle d'or. Face aux dangers, entre la Birmanie, la Thaïlande et la Chine, les deux femmes vont nouer un lien singulier, qui va changer leur destin.