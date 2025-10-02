Inscription
#Polar

Opium Lady

Laurent Guillaume

ActuaLitté
UN CONVOI D'OPIUM DEUX FEMMES. TROIS FRONTIERES UNE COURSE CONTRE LA MORT Indochine, années 1950. Elizabeth Cole, reporter de guerre pour Life Magazine , réussit l'impossible : entrer en contact avec la reine de l'opium, la mystérieuse princesse shan Olive Yang, qui accepte de lui dévoiler une partie de ses secrets. Mais l'acheminement d'une immense cargaison de drogue à Bangkok va modifier leurs plans et emporter la princesse et la photographe dans un tourbillon d'aventures au coeur du Triangle d'or. Face aux dangers, entre la Birmanie, la Thaïlande et la Chine, les deux femmes vont nouer un lien singulier, qui va changer leur destin.

Par Laurent Guillaume
Chez Robert Laffont

Auteur

Laurent Guillaume

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans policiers

Opium Lady

Laurent Guillaume

Paru le 02/10/2025

33 pages

Robert Laffont

20,00 €

9782221269794
