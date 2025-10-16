Inscription
#Roman étranger

Les Enfants du Bois-Refuge

Aude Carlier, Lisa Wingate

ActuaLitté
Par l'autrice du best-seller Les Enfants du fleuve : l'histoire de femmes qui, d'un siècle à l'autre, luttent pour protéger les enfants et les terres de l'avidité et de la cruauté des hommes. 1990. A peine arrivée au nouveau parc national de Horsethief Trail, Valerie, garde forestière, doit gérer les controverses locales, la disparition d'une adolescente et la découverte d'un mystérieux site funéraire. Dans sa quête de vérité, elle va se heurter à l'histoire tragique de cette terre en plongeant dans un passé meurtrier que beaucoup cherchent à oublier... 1909. Olive, onze ans, sait que son beau-père représente une menace pour les deux jeunes autochtones placées chez eux. Lorsque l'aînée disparaît, Ollie s'enfuit dans les bois avec Nessa, six ans. Ensemble, elles entament la périlleuse traversée d'un territoire peuplé de hors-la-loi. En chemin, Ollie et Nessa se joignent à d'autres enfants en fuite qui luttent pour conserver leur avance sur ceux qui veulent les exploiter... ou pire encore.

Par Aude Carlier, Lisa Wingate
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Aude Carlier, Lisa Wingate

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les Enfants du Bois-Refuge

Lisa Wingate trad. Aude Carlier

Paru le 16/10/2025

448 pages

Editions Les Escales

23,00 €

9782365698924
© Notice établie par ORB
