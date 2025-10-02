"Personne ne nous a ouvert les portes de la CIA comme l'a fait Tim Weiner. La Mission mérite de lui valoir un deuxième Pulitzer. " The Guardian Depuis sa création en pleine Guerre froide jusqu'aux conflits les plus brûlants du XXIe siècle, la CIA n'a cessé de façonner - ; et parfois d'enflammer - ; le destin du monde. Dans La Mission, le prix Pulitzer Tim Weiner dévoile les dessous explosifs de cette agence mythique, entre idéalisme patriotique, manipulations géopolitiques et désillusions sanglantes. Au fil d'une enquête captivante, nourrie de documents inédits et de témoignages exclusifs, Weiner retrace l'engagement de la CIA dans des guerres secrètes, ses échecs retentissants, mais aussi les dilemmes moraux auxquels ses agents ont été confrontés. Du chaos du Moyen-Orient aux coulisses de Washington à l'ère Trump, une vérité s'impose : la mission que s'est donnée l'Amérique pour "sauver le monde" a parfois conduit à sa perte. Une enquête implacable, entre thriller géopolitique et autopsie d'une idéologie.