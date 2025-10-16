Inscription
#Roman étranger

Les vies de papier

Nicolas Richard, Rabih Alameddine

ActuaLitté
L'édition collector du Prix Femina étranger 2016. Une ode à la littérature à travers une réflexion lumineuse sur le temps qui passe, la politique et la résistance. Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés par la société libanaise. A l'ombre des murs anciens de son appartement, elle s'apprête pour son rituel préféré. Chaque année, le 1er janvier, après avoir allumé deux bougies pour Walter Benjamin, cette femme irrévérencieuse et un brin obsessionnelle commence à traduire en arabe l'une des oeuvres de ses romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou Nabokov. A la fois refuge et " plaisir aveugle ", la littérature est l'air qu'elle respire, celui qui la fait vibrer comme cet opus de Chopin qu'elle ne cesse d'écouter. C'est entourée de livres, de cartons remplis de papiers, de feuilles volantes de ses traductions qu'Aaliya se sent vivante. Cheminant dans les rues, Aaliya se souvient ; de l'odeur de sa librairie, des conversations avec son amie Hannah, de ses lectures à la lueur de la bougie tandis que la guerre faisait rage, de la ville en feu, de l'imprévisibilité de Beyrouth. Roman éblouissant à l'érudition joueuse, célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth, Les Vies de papier est une véritable déclaration d'amour à la littérature.

Par Nicolas Richard, Rabih Alameddine
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Nicolas Richard, Rabih Alameddine

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les vies de papier

Rabih Alameddine trad. Nicolas Richard

Paru le 16/10/2025

336 pages

Editions Les Escales

16,00 €

9782365697217
