#Roman étranger

Et quelquefois j'ai comme une grande idée

Ken Kesey, Antoine Cazé, BlexBolex

Alors que la grève installée à Wakonda étrangle cette petite ville forestière de l’Oregon, un clan de bûcherons, les Stampers, bravent l’autorité du syndicat, la vindicte populaire et la violence d’une nature à la beauté sans limite. Mené par Henry, le patriarche incontrôlable, et son fils, l’indestructible Hank, les Stampers serrent les rangs… Mais c’est sans compter sur le retour, après des années d’absence, de Lee, le cadet introverti et rêveur, dont le seul dessein est d’assouvir une vengeance. Au-delà des rivalités et des amitiés, de la haine et de l’amour, Ken Kesey, auteur légendaire de Vol…, réussit à bâtir un roman époustouflant qui nous entraîne aux fondements des relations humaines. C’est Faulkner. C’est Dos Passos. C’est Truman Capote et Tom Wolfe. C’est un chef-d’oeuvre.

Chez Monsieur Toussaint Louverture

|

Auteur

Editeur

Monsieur Toussaint Louverture

Genre

Littérature anglo-saxonne

Paru le 07/11/2025

672 pages

Monsieur Toussaint Louverture

25,90 €

9782381962146
