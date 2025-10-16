Inscription
#Essais

Rêves et cauchemars d'où viennent-ils ?

Jean-François Marmion, Marie Dortier

ActuaLitté
Dans ce nouveau documentaire de la collection " Comment sait-on ? ", Jean-François Marmion déjoue les cauchemars et peurs de l'enfant pour leur montrer tout l'intérêt du monde onirique. Pourquoi rêve-t-on ? A quoi servent les cauchemars ? Rêvons-nous tous ? Et si oui, de quoi rêvons-nous ? Voilà bien des questions auxquelles Jean-François Marmion, psychologue, tâche de répondre avec précision pour que les enfants comprennent à quoi sert cette vie nocturne qui semble bien différente de notre vie diurne, et pourtant ! Un livre bourré d'informations qui permettra aux enfants, entre autres, de ne plus avoir peur de cauchemarder ou d'aller se coucher !

Par Jean-François Marmion, Marie Dortier
Chez Editions Sciences Humaines

Auteur

Jean-François Marmion, Marie Dortier

Editeur

Editions Sciences Humaines

Genre

Santé, psychologie

Paru le 16/10/2025

56 pages

14,00 €

