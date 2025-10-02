Le samedi saint est une énigme ! Le Christ a été crucifié vendredi : entre la passion et la résurrection, un grand silence plane sur Jérusalem... Les disciples veillent. Temps du doute : qu'adviendra-t-il ? Temps de la promesse : n'a-t-il pas dit qu'il reviendrait ? Temps de l'espérance : il va falloir faire sans Lui... ou avec Lui, mais autrement. Ancien Provincial des jésuites de France, François Boëdec raconte sur ses six années de responsabilités écrasantes, émaillées de crises (abus, réformes institutionnelles, pénurie des vocations...). Chargé de la gouvernance d'un ordre religieux séculaire dont on attend encore beaucoup, confronté à la trahison des abus commis par certains religieux, comment rester fidèle à sa mission ? Revisitant cet itinéraire comme un long samedi saint, François Boëdec nous offre une méditation toute personnelle sur l'espérance. Il nous livre le témoignage d'un disciple du pape, son compagnon jésuite et son soutien aux jours les plus sombres. Il nous offre le tableau d'une vocation belle et exigeante, la vie de ceux qui doivent tenir parole au coeur des troubles et des épreuves. Pour cet pasteur endurant, l'espérance convoque la liberté. C'est l'ingrédient du temps de crise. Une longue veille entre épreuve et foi dans l'avenir.